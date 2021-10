Unbekannte stehlen Mofa und Motorroller

Beide Fahrzeuge wurden von bislang unbekannten Dieben im Augsburger Stadtteil Haunstetten gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet in Zusammenhang mit zwei Fahrzeugdiebstählen in Haunstetten um Hinweise. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen ließen bislang unbekannte Diebe in der Marconistraße ein blaues Mofa der Marke Honda Bali mitgehen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde in der Flachsstraße auf Höhe der Einmündung Starstraße ein schwarzer Motorroller der Marke Kwang Yang entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323 2710 melden. (eva)