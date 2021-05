Unbekannter flüchtet nach Unfall auf Haunstetter Supermarkt-Parkplatz

Als ein Mann nach einem Einkauf im Supermarkt zu seinem Auto zurückkommt, wartet auf ihn eine böse Überraschung.

Viele Menschen erledigen am Wochenende ihre Einkäufe, so auch ein junger Mann. Er fuhr mit seinem Auto am Samstag zu einem Supermarkt in der Haunstetter Straße. Auf dem Parkplatz dort stellte er seinen graufarbenen Seat Cupra Ateca ab.

Vom Einkauf zurück bemerkte er an seinem Auto an der hinteren, linken Seite im Bereich des Kotflügels einen Schaden. Dieser beläuft sich laut Polizei auf mindestens 2500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2710. (ina)