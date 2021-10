Unbekannter hat blauen Roller in Haunstetten beschädigt

Der Versuch, einen Roller in Haunstetten zu stehlen, scheitert. Zurück bleibt ein Schaden von 500 Euro.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der im Zeitraum zwischen Freitag, 8. Oktober, und Montag, 11. Oktober, von einem Haunstetter Privatparkplatz einen blauen Motorroller entwendet hat. Das Gefährt war in der Inninger Straße im Bereich der 49er-Hausnummern abgestellt, als es verschwand. Es handelte sich um ein 50-ccm-Kleinkraftrad der Marke Changzhou/Kymco.

Bei einer Absuche der Umgebung konnte der Eigentümer seinen Roller dann mit aufgebrochener Frontverkleidung in der angrenzenden Dessauer Straße ausfindig machen. Der Täter hatte die Zündkabel auseinandergezogen, scheiterte laut Polizei aber offenbar am Versuch, den Roller kurzzuschließen. Möglicherweise wurde er auch gestört. Der am Roller verursachte Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bitte die PI Augsburg Süd unter der Rufnummer 0821/323 2710. (sil)