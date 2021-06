Unfall in Augsburg: Radler fährt Kind an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer in Augsburg ein Kind angefahren hat. Der beteiligte Radfahrer entfernte sich mit seinem E-Bike.

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr war ein E-Bike-Fahrer am Oberen Krautgartenweg auf Höhe der Kleingartenanlage in Richtung Martinistraße unterwegs. Auf seiner Fahrt übersah er offensichtlich einen 7-jährigen Jungen, der dort mit seinem Vater zu Fuß unterwegs war und fuhr diesen an.

Sowohl der E-Bike-Fahrer als auch der Junge fielen zu Boden, so die Polizei. Der Senior stand daraufhin wieder auf und entfernte sich mit seinem Bike. Der kleine Junge musste zwar ärztlich versorgt werden, blieb jedoch nur leicht verletzt und erlitt kleinere Schürfwunden.

Unfall in Augsburg: Der Radler ist zwischen 70 und 80 Jahre alt

Zum Flüchtigen ist folgendes bekannt: männlich, circa 70 bis 80 Jahre alt, er trug eine Sonnenbrille und einen grauen Helm, war mit einem weißen E-Bike und daran angebrachter Tasche unterwegs. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710. (möh)

