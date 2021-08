Augsburg

Haus der Hauswirtschaft am Augsburger Zeugplatz wird zum Bürozentrum

Das Haus der Hauswirtschaft am Zeugplatz gehört jetzt Vincenz von Braun aus München. Den Innenhof will er in einen Stadtgarten für Büromieter verwandeln.

Plus Das "Haus der Hausfrau" am Augsburger Zeugplatz hat seit 2018 einen neuen Besitzer. Der will in einen umfangreichen Umbau investieren. Was genau geplant ist.

Von Silvia Kämpf

Der Dachboden des Hauses für Hauswirtschaft soll sich in eine Privatwohnung mit Ausblick auf den Kirchturm von St. Moritz und das Zeughaus wandeln. Der Innenhof des Baus wird künftig Mittagspausen im Grünen ermöglichen, und auf drei barrierefrei ausgebauten Etagen sind laut Vincenz von Braun, einem der neuen Eigentümer, Büroräume geplant. Es gibt große Pläne für das vierstöckige Haus am Zeugplatz, in dem bislang das DHB-Netzwerk Haushalt untergebracht war. Über den Kaufpreis spricht von Braun, einer von acht Gesellschaftern beziehungsweise Familienmitgliedern, nicht. Nur so viel will er sagen: "Er war hoch, aber lange nicht so hoch wie in München." In die Sanierung werde etwa noch einmal so viel investiert. Am 1. Oktober kann es mit dem Umbau losgehen und auch für den Hausfrauenbund ist ein neues Domizil gefunden.

