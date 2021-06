Heftiges Unwetter: Zahlreiche Bäume in Augsburg umgestürzt

Über Augsburg hat am Dienstagnachmittag ein Unwetter getobt. Alle Feuerwehren waren im Einsatz. Die Aufräumarbeiten laufen noch.

Das Unwetter mit sturmartigen Böen und Starkregen hat Augsburg am Dienstagabend in Atem gehalten. Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel berichtete, dass neben der Berufsfeuerwehr alle freiwilligen Feuerwehren in Augsburg im Einsatz waren. Sie wurden hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste gerufen. Zu Redaktionsschluss waren es über 110 Einsätze im Stadtgebiet.

13 Bilder Entwurzelte Bäume nach Unwetter in Augsburg

Dazu zählten abgebrochene Bäume in der Parkanlage am Königsplatz, ein umgestürzter Baum in der Schafweidsiedlung sowie Aufräumarbeiten im Park beim Curt-Frenzel-Stadion und der Donauwörther Straße. In der Schillstraße drückte der Sturm einen Baum gegen ein Haus und in der Hammerschmiede wurde eine über 15 Meter hohe Linde entwurzelt. In der Donauwörther Straße fiel zudem ein Baum auf eine Tankstelle, dort und im gesamten Stadtgebiet kam es zu erheblichen Staus.

In Augsburg sind wegen des Sturms Bäume umgestürzt

„Es war für uns sehr schwer durchzukommen, überall lagen Äste auf der Fahrbahn. Das habe ich so noch nie erlebt“, berichtete Bechtel. Zu den Sturmschäden kamen einige wenige Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Überschwemmungen, wie nach dem Starkregen vergangene Woche, wurden der Feuerwehr noch nicht gemeldet. Damals liefen viele Keller in Göggingen und Haunstetten voll. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. "Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten werden uns aber sicherlich noch die ganze Nacht beschäftigen", sagte Bechtel am Dienstagabend.

Aufgrund der Sturmschäden warnt das Umweltreferat vor allem in den Grünanlagen vor angebrochenen und abgerissenen Ästen in Baumkronen oder angekippten Bäumen, die nicht mehr standsicher sind. Vereinzelt wurden Bäume entwurzelt. In einer Mitteilung der Stadt heißt es: "Es wird im Laufe der nächsten Tage noch um erhöhte Vorsichtgebeten, da mit abgebrochenen und herabfallenden Ästen in den Baumkronen zu rechnen ist."

Zwei Friedhöfe in Augsburg bleiben vorerst geschlossen

Schäden an Bäumen im öffentlichen Raum werden von Mitarbeitern des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen zeitnah beseitigt. Auch am Alten Ostfriedhof im Stadtteil Lechhausen gab es stärkere Schäden. Der Friedhof bleibt aus Sicherheitsgründen mehrere Tage geschlossen. Auch am Nordfriedhof im Stadtteil Oberhausen gibt es größere Schäden. Der Friedhof bleibt voraussichtlich an diesem Mittwoch ganztägig geschlossen. (ziss, mac)

