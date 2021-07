Helge Schneider bricht Konzert beim Strandkorb-Open-Air ab

Helge Schneider hat am Freitagabend überraschend sein Konzert beim Strandkorb-Open-Air in Augsburg abgebrochen. Das System dort erklärte er für "dumm".

Zu Beginn des Open-Air-Konzerts schien alles gut zu sein. Helge Schneider frotzelte zwar über die Menschen, die an seiner Bühne vorbeigingen, schien aber trotzdem gute Laune zu haben. Man hätte fast meinen können, die Spitzen seien Teil des Programms. Schließlich gilt der Komiker als Meister der Improvisation und Spontanität. Nach 45 Minuten war dann aber auf einmal Schluss.

Helge Schneider brach das Konzert ab. Scheinbar passte ihm nicht, dass immer wieder Menschen mit Masken an der Bühne vorbeiliefen, um etwa auf die Toilette zu gehen. Das System sei fadenscheinig und dumm, so Schneider. Er bemängelte den fehlenden Kontakt zu seinem Publikum in den Strandkörben und verließ schließlich die Bühne. Die Organisatoren versuchten daraufhin vergeblich Schneider dazu zu bewegen, das Konzert fortzusetzen.

