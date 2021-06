Hermanstraße bekommt Radweg, viele Parkplätze verschwinden

Und wieder einmal ein Beweis dafür wie unfähig unsere OB ist.



Ihre Stellvertreterin will dieses Projekt, egal was es kostet und wer hier darunter leidet, und unsere OB sagt Ja und Amen.



Wer schützt die Autofahrer vor den Radfahrern?

Eventuell sollten sich die Herrschaften im Rathaus einmal einen Tag lang nach draußen begeben und die Realität beobachten.



Radfahrer die sich an keine Regeln halten, die grundsätzlich nach dem Motto leben, "die Autofahrer müssen schon auf mich achten", während des Radfahrens telefonieren.



Und noch eine weitere Tatsache aus meinem Freundeskreis.



An der Bushaltestellen aus dem Bus ausgestiegen, Radweg verläuft durch die Haltestelle, und dann von 2 Radfahren über den Haufen gefahren werden, so dass man im Krankenhaus landet.



Lieber sollten sie das Geld für die Schulen aufwenden. Denn was ist wichtiger. Ein Radweg der mehr schadet als hilft oder die Bildung der Kinder.



