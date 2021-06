Augsburg

17.06.2021

Hermanstraße bekommt Radweg - zulasten vieler Parkplätze

Plus Jetzt startet der Radweg-Versuch in der Augsburger Hermanstraße. Dafür müssen fast alle Parkplätze weg. Der Friedhof und das Ibis-Hotel sehen das mit Sorge.

Von Stefan Krog

Nach jahrelangen Diskussionen über Verbesserungsmöglichkeiten für Radler in der Hermanstraße laufen ab kommendem Montag die Vorarbeiten für Radwege in beide Richtungen. Radler sollen auf der Hauptstraße künftig stadtauswärts auf ganzer Länge und stadteinwärts zwischen Gögginger Brücke und Beethovenstraße versuchsweise eigene Spuren bekommen. Allerdings werden so gut wie alle Parkplätze wegfallen. Die ersten Parkverbotsschilder stehen bereits, voraussichtlich Mitte Juli werden die provisorischen Radwege dann markiert. Bei Anliegern hält sich die Begeisterung teilweise in Grenzen, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub begrüßt den Beginn der Arbeiten.

