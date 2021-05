Autofahrer übersieht siebenjährigen Jungen auf Fahrrad

Ein Junge, der im Herrenbachviertel mit dem Rad auf dem Gehweg unterwegs war, wurde von einem Autofahrer übersehen.

Leichte Verletzungen hat ein sieben Jahre alter Junge bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in der Herrenbachstraße erlitten. Ein 26-Jähriger Autofahrer war in südlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der 20er-Hausnummern wollte er nach rechts in eine Einfahrt einbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei den Jungen, der auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter in nördlicher Richtung fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro, am Auto in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (ina)