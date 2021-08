Hinter der Augsburger Herbstdult steht wegen der Corona-Krise ein Fragezeichen

Plus Die Stadt möchte die Herbstdult im Oktober ausrichten. Es gibt ein Konzept, wie die Abläufe gestaltet werden. Aber was macht Corona?

Die Dult in Augsburg hat viele Stammgäste. Zweimal im Jahr findet sie statt. Zwischen Jakober- und Vogeltor ist Augsburgs längstes Freiluftkaufhaus mit einer Länge von 1000 Metern. Die Corona-Pandemie wirkt sich allerdings auf die traditionsreiche Veranstaltung aus. Die Osterdult fiel in diesem Jahr aus. Die Stadt Augsburg sagte die Veranstaltung ab. Nun laufen die Vorbereitungen. Der Termin steht. Auflagen, die unter anderem die Zahl der Stände betreffen, gibt es. Auch die Zahl der Besucherinnen und Besucher soll begrenzt werden. Noch ist fraglich, ob Corona ein weiteres Mal die Austragung verhindert.