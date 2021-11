Augsburg

Historisches Augsburger Haus und seine Mieter müssen einem Neubau weichen

Dieses historische Mietshaus in der Gärtnerstraße soll abgerissen werden. An seiner Stelle ist ein Neubau geplant.

Plus In Augsburg müssen immer wieder alte Häuser für Neubauten weichen. Der Fall eines alten Mietshauses in der Gärtnerstraße zeigt, wie unterschiedlich die Interessen sind.

Von Eva Maria Knab

Immer wenn Christine Wilholm an dem großen alten Mietshaus in der Gärtnerstraße vorbeikommt, in dem sie früher wohnte, wird sie traurig. Im Dach des Altbaus klaffen jetzt große Löcher, alle Mieter mussten ausziehen, ihr heiß geliebter Gemeinschaftsgarten hinterm Haus ist weg. "Der Anblick tut weh", sagt die Augsburgerin. Auch der Gedanke, dass dieses historische Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, ist für sie schmerzhaft. Wilholm, die auch für die Linkspartei im Stadtrat sitzt, hätte sich gewünscht, dass dieses traditionsreiche Mietshaus saniert und gerettet worden wäre. Dies habe der neue Eigentümer zunächst auch angekündigt. Doch daraus wird nun nichts – aus verschiedenen Gründen.

