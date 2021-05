Augsburg

07:00 Uhr

Hochbeete und Gemeinschaftsgärten: Wo das Stadtgärtnern in Augsburg floriert

Plus Auch junge Leute beteiligen sich an Urban-Gardening-Projekten in Augsburg. Die Corona-Pandemie verpasst gemeinschaftlichen Aktivitäten allerdings einen Dämpfer.

Von Liliana Ludwig

Urban Gardening hat viele Gesichter. Die einen gärtnern auf dem Balkon, die anderen im Schrebergarten oder in einer Gemeinschaftsanlage. Alles dient dazu, die Stadt etwas grüner zu machen. Dieses Ziel verfolgt auch die Realschule St. Ursula mit ihren Schülerinnen der Klasse 5a. Diese haben in diesem Jahr wieder ihre Hochbeete am Vogeltor fit gemacht für den Frühling. Zusammen mit den Stadtwerken Augsburg hat die Mädchenschule das Urban-Gardening-Projekt ins Leben gerufen. Es ist nicht das einzige in der Stadt.

