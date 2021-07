Auto rammt Straßenbahn: Unfall geht glimpflich aus

Knapp 30.000 Euro Schaden sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Tram in Augsburg entstanden.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist nach Angaben der Polizei am Montagmorgen glimpflich ausgegangen. Gegen 9 Uhr kam es zu dem Unfall. Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr in der Haunstetter Straße und wollte auf Höhe der Werner-von-Siemens-Straße nach links in diese einbiegen. Dabei übersah sie den Angaben zufolge die in gleicher Richtung fahrende Tram und stieß mit ihr im Frontbereich zusammen.

An dem Auto entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, der Schaden an der Straßenbahn liegt bei etwa 20.000 Euro. Die Autofahrerin kam zur vorsorglichen Behandlung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (jöh)