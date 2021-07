Autofahrer rammt Linienbus: Drei Fahrgäste leicht verletzt

Unfall mit mehreren Verletzten: Ein Autofahrer hat im Augsburger Hochfeld einen Linienbus gerammt.

Der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Von-Richthofen-Straße im Hochfeld einen von rechts kommenden Linienbus der VGA übersehen. Er nahm ihm die Vorfahrt und fuhr ihm in die Seite.

Als der Bus bremste, zogen sich drei Fahrgäste darin leichte Verletzungen zu. An Bus und Renault Traffic entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrtüchtig. (ina)