Pkw-Fahrer manipuliert Zulassungsstempel - und wird von der Polizei erwischt

Am Dienstagnachmittag kontrollierten zivile Fahnder der Verkehrspolizei Augsburg einen Pkw Mazda in der Haunstetter Straße. Dabei stellte sich heraus, dass an den Zulassungsstempeln der beiden Kennzeichen manipuliert wurde, um die tatsächlich fehlende Zulassung vorzutäuschen. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf Ungereimtheiten bei der angeblich durchgeführten Hauptuntersuchung. Die Einsatzkräfte stellten diverse Dokumente als Beweismittel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Der 39-Jährige Fahrzeugführer muss sich nun laut Polizei unter anderem wegen Urkundenfälschung verantworten. (bau)