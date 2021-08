Augsburg

vor 53 Min.

Hochwasserdeich durch das Gögginger Luftbad wird wohl nicht kommen

Der geplante Deich entlang des Kanals am Luftbad wird wohl nicht kommen. Stattdessen verläuft er künftig an der Kante des Waldrandes.

Plus Nach Einwendungen wird jetzt doch eine Variante des Hochwasserschutzes am Waldrand bevorzugt. Warum die beliebte Liegewiese in Göggingen nicht gebraucht wird.

Von Fridtjof Atterdal

Das Luftbad in Göggingen ist nicht nur bei den Menschen im Stadtteil als Bade- und Sonnenwiese im Sommer beliebt. Umso größer war die Empörung, als 2015 im Zuge der Planungen zum Hochwasserschutz und Wertach Vital bekannt wurde, dass ein Deich direkt am Wasser die Liegewiese durchschneiden soll. Bevölkerung, Wasserwacht und der Grundstückseigentümer, die Hessing-Stiftung, wandten sich gegen diese Pläne, doch bis zuletzt hieß es von den Planern, die Wiese sei als Überflutungsfläche unabdingbar. Offenbar hat sich diese Einschätzung jetzt geändert.

