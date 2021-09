Augsburg

06:30 Uhr

Hochzeitsmesse, Hazel Brugger & Co.: Kongress am Park startet wieder

Der Kongress am Park in Augsburg.

Plus Einige Veranstaltungen im Kongress am Park in Augsburg sind verschoben worden, andere finden regulär statt. Welches Programm die Besucher erwartet.

Von Michael Hörmann

Der Kongress am Park gilt in Augsburg als wichtiger Ort für Veranstaltungen. Wegen der Corona-Pandemie wurde aber auch hier das komplette Programm ausgebremst. Nach einer langen Phase massiver Einschränkungen machen es jetzt neue Regeln im Umgang mit dem Virus wieder möglich, Veranstaltungen wirtschaftlich rentabel zu organisieren. Götz Beck, Chef des Kongresszentrums, ist darüber glücklich: "Weil Veranstaltungshäuser mit einer Kapazität bis einschließlich 5000 Personen ihre Kapazitäten aktuell wieder zu 100 Prozent auslasten dürfen, kann ab sofort auch das Augsburger Tagungszentrum seine Türen fast uneingeschränkt wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen", sagt er.

