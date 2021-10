Augsburg

17:53 Uhr

Hochzeitsmesse "Traut Euch!": Corona spielt für Paare kaum eine Rolle

Bei der Hochzeitsmesse "Traut Euch!" im Kongress am Park werden aktuelle Trends der Brautmode vorgeführt.

Plus Bei der Messe "Traut Euch!" erzählen Paare, wie sie sich ihr Fest im nächsten Jahr vorstellen, ob ihnen Corona Sorgen macht und wie viel Geld sie für ihre Hochzeit ausgeben wollen.

Von Andrea Wenzel

Alexander Schweigkart und Bianca Hellmann sind am Samstag Gäste der Messe "Traut Euch!" im Kongress am Park. Sie sind auf der Suche nach der passenden Torte, Ringen und Hochzeitsmode für ihren großen Tag im Oktober nächsten Jahres. Ihr Blick fällt dabei schnell auf einen Stand, der Trachtenmode im Angebot hat. "Standesamtlich wollen wir nämlich gerne in Tracht heiraten", erklärt Alexander Schweigkart. Weil eine Hochzeit für das junge Paar etwas mit Tradition und der Verbindung zur Heimat zu tun hat, wollen er und seine zukünftige Frau alle nötigen Accessoires bei Anbietern aus der Region kaufen und haben sich deshalb für den Besuch der Hochzeitsmesse entschieden. Sorge, dass ihr Fest wegen Corona womöglich nicht stattfinden kann, haben die beiden nicht.

