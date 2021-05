Angebliche Handwerker überrumpeln in Hochzoll Seniorin an Haustür

Zwei Unbekannte haben sich bei einer Seniorin an der Haustür als Handwerker ausgegeben. Trotz Protests der Frau betraten sie einfach ihr Haus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Es war am Donnerstag gegen 10.15 Uhr, als die beiden Männer bei der Seniorin in der Pfrontener Straße im Augsburger Stadtteil Hochzoll klingelten. Die Unbekannten gaben vor, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, da sie auf einer in der Nähe gelegenen Baustelle arbeiteten. Obwohl die Bewohnerin dagegen war, dass die Männer in ihr Haus kommen, gingen die beiden einfach an der Rentnerin vorbei.

Nachdem sie sich im Erdgeschoss und im Keller umgesehen hatten, verlangten die Männer 150 Euro von der Seniorin für das Überprüfen des Wasserdrucks. Doch die Frau weigerte sich zu zahlen, die Unbekannten verließen daraufhin das Haus.

Die betagte Seniorin konnte die beiden angeblichen Handwerker nur spärlich beschreiben: Beide circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Die Polizei warnt, dass mit weiteren Versuchen gerechnet werden muss. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0821/323-2310 entgegen. (ina)