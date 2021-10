Diebstahl eines Autoanhängers war wohl ein unglücklicher Irrtum

Ein 36-Jähriger hat sich in Hochzoll den Autoanhänger eines Verwandten leihen wollen. Dabei erwischte er aber ein anderes Modell.

Mit einem ungewöhnlichen Anliegen meldete sich am Samstag ein 36-Jähriger beim Polizeinotruf. Der Mann hatte mit einem Verwandten vereinbart, dass er sich dessen Autoanhänger leihen und selbstständig in der Pfrontener Straße in Hochzoll abholen könne.

Als der 36-Jährige den Anhänger nach seinen Erledigungen zurückbrachte, stellte er jedoch fest, dass er sich den falschen Anhänger geborgt hatte. Der Besitzer des geliehenen Anhängers hatte den vermeintlichen Diebstahl bereits bei der Polizei gemeldet. Diese konnte das Missgeschick anhand der Kennzeichen schnell aufklären. Ob dem Ganzen tatsächlich nur ein unglücklicher Irrtum zugrunde lag, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei klären. (nist)