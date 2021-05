Kunde fährt an Getränkemarkt in Augsburg betrunken los

Ein Kunde eines Getränkemarktes in Hochzoll war sehr aufmerksam. Als er beobachtete, dass ein weiterer Kunde - offenkundig alkoholisiert - mit dem Auto losfuhr, rief er die Polizei.

Einem aufmerksamen Kunden war am Donnerstagnachmittag in einem Getränkemarkt in der Zugspitzstraße im Augsburger Stadtteil Hochzoll ein anderer Kunde aufgefallen, der offenbar stark alkoholisiert war. Als der Zeuge sah, dass sich der Betrunkene anschließend ins Auto setzte und losfuhr, informierte er die Polizei.

Bei einer Überprüfung an der Halteranschrift konnte der 60-jährige Autofahrer ermittelt werden. Laut Polizei gab er allerdings nicht zu, gefahren zu sein. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Der Mann wurde anschließend zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der 60-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (ina)