Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Radunfall in Augsburg

Eine 81-jährige Radlerin ist in Augsburg von einem Lkw überrollt und getötet worden. Inzwischen gibt es erste Vermutungen zum Unfallhergang. Die Frau und der Lkw standen wohl an einer roten Ampel.

Nach dem tödlichen Fahrradunfall vom Donnerstag, bei dem in Hochzoll eine 81-jährige Radlerin von einem Lkw überrollt und getötet wurde, sucht die Polizei nach Augenzeugen. Der Unfallhergang steht nach wie vor nicht zweifelsfrei fest. Nach ersten Ermittlungen stand der Lkw gegen 11.45 Uhr an der roten Ampel in der Zugspitzstraße/Höhe Zufahrt Ostfriedhof. Die Rentnerin fuhr vermutlich rechts am stehenden Lkw vorbei, sodass sie sich zwischen Laster und dem Grünstreifen am Straßenrand befand. Grundsätzlich gäbe es an dieser Stelle auch einen Radweg, der auf Gehwegniveau geführt wird.

Polizei sucht nach tödlichem Radunfall in Augsburg nach Zeugen

Als der Lkw, der geradeaus in Richtung Lechhausen unterwegs war, anfuhr, kam es wohl zu einer Berührung mit der Radlerin. Die Polizei vermutet, dass die Seniorin außer Tritt gekommen und gegen das Führerhaus des Lasters geraten sei. Das Fahrrad und die Frau wurden dann wohl unter den Lkw gezogen. Ein Notarzt konnte nur noch Tod der Frau feststellen. Die Straße war bis 15.40 Uhr für die Unfallaufnahme und den Gutachter gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (skro)