Unbekannter klaut Handtasche aus Auto am Kuhsee

Als eine junge Frau von ihrem Ausflug an den Kuhsee in Hochzoll zurückkommt, ist die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 25-jährige Frau hat am Mittwoch einen Ausflug an den Kuhsee im Augsburger Stadtteil Hochzoll gemacht und musste bei der Rückkehr feststellen, dass sich jemand an ihrem Auto zu schaffen gemacht hatte. Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang Unbekannter zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr bei dem schwarzen Opel Astra die Fensterscheibe der Fahrertüre eingeschlagen und die Handtasche der Frau mitgehen lassen.

Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 250 Euro, der Sachschaden auf rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat. (nist)