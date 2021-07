Verbotene Spritztour: 17-Jähriger baut mit Papas Auto Unfall

Mitten in der Nacht kam ein 17-Jähriger auf die Idee mit Papas Auto Fahrübungen zu machen. Das ging nicht gut aus.

Die verbotene Spritztour mit dem Auto seines Vaters hat für einen 17-Jährigen an einem Baum geendet. Der Jugendliche hatte sich laut Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen drei Uhr das Fahrzeug seines nichts ahnenden Papas geschnappt und war damit im Bereich des Zwölf-Apostel-Platzes im Stadtteil Hochzoll unterwegs. Auf einem Parkplatz dort machte er offenbar Fahrübungen, verlor dabei aber die Kontrolle über den VW Golf und prallte frontal gegen einen Baum.

Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 3500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig und wurde über Nacht am Parkplatz abgestellt. Die Polizei übergab die Autoschlüssel anschließend zusammen mit dem Sohn an die Eltern. Wie diese reagierten, ist nicht bekannt. (ina)