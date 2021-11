Vor den Augen der Fahrerin: Aggressiver Fußgänger beschädigt Auto

Eine Autofahrerin hat es in Hochzoll mit einem rabiaten Fußgänger zu tun bekommen. Dieser beschimpfte sie nicht nur, sondern beschädigte auch noch ihr Auto.

Der Vorfall mit dem aggressiven Passanten ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Eine 48 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Auto von der Schwangau-Straße in die Zufahrt zum dortigen Pendlerparkplatz ein. Nachdem der Verkehr dort zum Stehen kam, musste auch sie verkehrsbedingt anhalten.

Fußgänger schlägt in Hochzoll auf ein Auto ein und reißt Scheibenwischer ab

Offenbar missfiel dies einem Fußgänger, der die Straße überquerte. Wie die Polizei berichtet, blieb er wild gestikulierend mit ausgestreckten Armen vor dem Fahrzeug stehen, so dass die Frau nicht weiterfahren konnte. Als die 48-Jährige ausstieg, wurde sie nicht nur in unflätiger Weise verbal von dem Unbekannten angegangen. Laut Polizei schlug er auch noch auf die Motorhaube und riss einen Scheibenwischer ab, bevor er sich über die Hochzoller Straße in Richtung Hochzoller Bahnhof entfernte.

Der Schaden an dem Fahrzeug der Frau konnte noch nicht beziffert werden. Der unbekannte Fußgänger hingegen wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,90 Meter groß, kräftige Figur, Bart- und Brillenträger, bekleidet mit einer dunklen Jeans, einem grünen Parka und roten Schuhen. Außerdem führte er einen schwarz/orangenfarbenen Rucksack mit. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)