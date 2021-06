Augsburg

Hohe Auszeichnung für Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann

Plus Der Klimforscher Harald Kunstmann von der Universität Augsburg erhält den mit 100.000 Euro dotierten Wasser-Ressourcenpreis. Warum die Jury seine Arbeit lobt.

Von Eva Maria Knab

Die Konkurrenz um die immer knapper werdende Ressource Wasser wird nach Einschätzung von Experten die globale Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten prägen. Hauptgründe sind Bevölkerungsdruck, Klimawandel und ein ineffizientes Management der Lebensgrundlage Wasser. Vor diesem Hintergrund verleiht die Rüdiger Kurt Bode-Stiftung am Mittwoch den mit 100.000 Euro dotierten Wasser-Ressourcenpreis. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den Augsburger Professor Harald Kunstmann. Er ist Lehrstuhlinhaber für Regionales Klima und Hydrologie an der Universität, außerdem stellvertretender Leiter des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung - Atmosphärische Umweltforschung des Karlsruher Instituts für Technologie.

