Hohe Impfbereitschaft im Lechhauser Impfmobil beim Schlössle

Station am Schlössle macht derzeit das Corona-Impfmobil. Frank Plamboeck (links) von der Stadt Augsburg und Stephan Hampel von der Bäuerle Ambulanz koordinieren die Abläufe.

Plus Die Stadt Augsburg hat am Schlössle ein mobiles Impfteam positioniert. Das Angebot wird gut angenommen. Auch in der Innenstadt und im Stadion gibt es bald Aktionen.

Von Silvia Kämpf

Dina sitzt auf einer Ruhebank im Schatten des Impfmobils. Gerade hat sich die 29-Jährige in Lechhausen gegen Corona impfen lassen und wartet nun die obligatorischen 15 Minuten ab, die angeraten sind, um mögliche Nebenwirkungen im Blick zu behalten. Noch bis Donnerstag ist das mobile Impfteam der Stadt Augsburg täglich von 9 bis 15 Uhr im Stadtteil, um Bürgerinnen und Bürger einfach und ohne Termin gegen das Virus zu impfen. Wie sich herausstellt, wird dieses Angebot gut angenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

