Hohe Inzidenz in Augsburg: Wie geht es weiter mit Corona-Tests für Schüler?

Plus In Augsburg gab es Verwirrung beim Corona-Test für Schüler. Manche wurden beim Testzentrum abgewiesen. Fragen und Antworten zu den aktuellen Regeln.

Eltern von Augsburger Schülern haben sich beklagt, dass sie telefonisch oder persönlich am Testzentrum an der Messe Augsburg abgewiesen worden seien und keinen kostenlosen PCR-Test hätten machen können. Warum war das der Fall?