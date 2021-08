Augsburg

07:00 Uhr

Hotel und Restaurant: Das Harterhaus in der Maxstraße öffnet sich für Augsburg

Plus Jahrzehntelang war das Harterhaus in der Maximilianstraße in schlechtem Zustand. Nach der Sanierung will der neue Besitzer dort nicht nur ein Hotel eröffnen.

Von Nicole Prestle

Es ist ein schmales, unauffälliges Haus am Eingang zur Wintergasse. Jahrelang waren die Fenster im Erdgeschoss mit Brettern vernagelt, die meisten Passanten nahmen das Gebäude beim Vorbeigehen gar nicht erst wahr. Das soll sich nun ändern: Mitte nächsten Jahres eröffnet hier ein Hotel mit 16 Zimmern, ins Erdgeschoss zieht ein Restaurant. Hausbesitzer Michael Meißler und Hotelbetreiber Heiko Grote haben mit beidem Besonderes vor, schließlich handelt es sich auch um ein historisch außergewöhnliches Bauwerk.

