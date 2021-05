Augsburg

Hotels, Ärztehaus und Weltbild-Standort: Das steckt hinter den "Augsburg Offices"

Plus Unter dem Markennamen Augsburg Offices plant ein Münchner Projektentwickler in Augsburg Gewerbeobjekte. An der Eichleitnerstraße entstehen gerade Räume für Ärzte und Dienstleister.

Von Fridtjof Atterdal

Praxen, Büros, Hotelzimmer und mehr: Mit den Augsburg Offices entsteht derzeit in Göggingen ein großer Gebäudekomplex, der den Stadtteil später einmal prägen wird. Spätestens die Entscheidung der Weltbild-Gruppe, mit ihren 350 Mitarbeitern nach Göggingen in die Augsburg Offices zu ziehen, hat den neuen Bürostandort an der Eichleitnerstraße in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Die Augsburg Offices sind kein Name für ein bestimmtes Objekt, sondern ein Markenname der Brixx-Projektentwicklung aus München, unter der sie in Augsburg hochwertige Büro- und Gewerbeflächen entwickeln möchte, wie Geschäftsführer Alexander Diehl erläutert. Doch was ist genau geplant?

