Hubert Stärker hatte ein Herz für Menschen, denen es weniger gut ging

Plus Der verstorbene Augsburger Unternehmer und Mäzen Hubert Stärker unterstützte die Kartei der Not mit namhaften Beträgen und fachlicher Expertise.

Als erfolgreicher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär war Hubert Stärker weit über die Grenzen Augsburgs bekannt. Der langjährige Leiter der Firma Zeuna Stärker achtete immer darauf, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb geht. Seine Menschlichkeit bekamen aber nicht nur Familie, Freunde und Beschäftigte zu spüren. Stärker, der kürzlich im Alter von 84 Jahren verstorben ist, hatte ein großes Herz für Menschen, mit denen es das Schicksal nicht gut meint.