Hunderte "Autoposer" halten die Augsburger Polizei in Atem

Ein großes Treffen der Autoposer-Szene im Bereich der Stuttgarter Straße hat in der Nacht Samstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Streifenbeamte hatten vor Ort alle Hände voll zu tun.

Warme Temperaturen und Corona-Lockerungen lassen die Autoposer-Szene wieder aktiv werden. Nach Angaben der Polizei-Einsatzzentrale kam es in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Treffen im Bereich der Stuttgarter Straße, an dem rund 200 Fahrzeuge beteiligt waren. Dabei kam es auch zu Verkehrsbehinderungen.

Die jungen Leute mit ihren aufgemotzten Fahrzeugen kamen am Freitagabend ab etwa 20.30 Uhr im Bereich der Aral-Tankstelle und dem benachbarten Schnellimbiss zusammen. Dort ist seit einiger Zeit ein beliebter Treffpunkt der Szene, um zu reden und zu feiern, besonders auch, seit Bars und Clubs wegen der Pandemie geschlossen wurden. Offenbar hatten das warme Wetter und die Corona-Lockerungen dazu beigetragen, dass es nun wieder ein größeres Treffen gab, zu dem dem offenbar auch Teilnehmer aus dem Augsburger Umland kamen. In der ganzen Stadt seien am Abend viele junge Leute unterwegs gewesen, so ein Polizeisprecher.

Nach rund zwei Stunden war alles vorbei

Weil die Fahrzeuge der Autoposer viele Parkplätze vor einem Schnellimbiss belegten, gingen bei der Polizei mehrere Beschwerden ein. Darüber hinaus sorgte das Treffen mit rund 200 Fahrzeugen rund zwei Stunden für Verkehrsbehinderungen im Bereich der Stuttgarter Straße. Streifenbeamte mussten vor Ort den Verkehr regeln, um eine störungsfreie Auffahrt auf die B17 sicherzustellen. Um 22.45 Uhr habe sich das Treffen wieder aufgelöst, so ein Polizeisprecher. Wurde von den Beamten auch die Einhaltung Corona-Vorschriften kontrolliert? Mit den vorhandenen Kräften, die wir zu Verfügung hatten, mussten wir uns auf die Verkehrsregelung konzentrieren", hieß es in der Einsatzzentrale. (eva)

