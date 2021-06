Augsburg

vor 31 Min.

Hunderte aus Autoszene feiern an Tankstelle - Anwohner sind verzweifelt

Plus Die Tankstelle am Gablinger Weg in Augsburg ist bei Autofans ein beliebter Treffpunkt. Doch die Situation läuft aus dem Ruder. Anwohner leiden - und fühlen sich im Stich gelassen.

Von Ina Marks

Man muss die Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken sehen, um zu glauben, was da vor sich geht. Autoreifen quietschen, drehen durch, bis es auf dem Asphalt qualmt, die Menge johlt. "Gummi", feuert einer in dem Youtube-Video an. Fehlzündungen knallen. "Es wird geschossen", soll einer der besorgten und aufgebrachten Anrufer bei der Polizei in jener Samstagnacht am Telefon gesagt haben. An der Aral-Tankstelle am Gablinger Weg in Augsburg-Oberhausen wimmelt es von Autos und jungen Menschen. Immer mehr Fahrzeuge fahren von der benachbarten B17 ab, um bei dem Auflauf dabei zu sein. Sie sind aus Füssen, Günzburg, Dillingen, Ulm, Stuttgart. Sogar aus der Schweiz käme extra eine Gruppe dafür nach Augsburg, heißt es. Die Autos stauen sich bereits auf der Stuttgarter Straße. Die Polizei rückt mit Blaulicht an, will den Verkehr regeln. Die Beamten werden angehupt.

