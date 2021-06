Igel gerettet: Autofahrer beschweren sich über Feuerwehreinsatz

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr haben am Dienstag ein Igelpärchen aus einer misslichen Lage befreit. Manche Verkehrsteilnehmer zeigten dafür kein Verständnis.

Das Kleinalarmfahrzeug der Berufsfeuerwehr Augsburg wurde am Dienstagvormittag gegen elf Uhr in die Branderstraße in den Stadtteil Oberhausen gerufen. "Zwei kugelrunde und wohlgenährte Igel sind unter ein Baumschutzgitter gefallen und kommen selber nicht mehr raus", so hieß es im Notruf. Tatsächlich sichteten die Helfer vor Ort durch die schmalen Schlitze im schweren Eisengitter die beiden stacheligen Tiere.

Mit mehreren Stöckchen wurden die zwei Igel vorsichtig dazu gedrängt, das unfreiwillige Domizil, oder vielleicht auch Liebesnest, zu verlassen, berichtet die Feuerwehr. Ein Helfer zog die eingeigelten Gesellen nacheinander aus dem Baumschutzgitter. Die Igel wurden wieder ausgesetzt.

Durch dieses Gitter waren die Igel gefallen. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Nicht jeder zeigte für den Einsatz Verständnis. Wie die Feuerwehr berichtet, beschwerten sich Verkehrsteilnehmer, weil das Feuerwehrfahrzeug ihnen den Weg versperrte und sie wegen einer Tierrettung einen kleinen Umweg in Kauf nehmen mussten. (ina)

