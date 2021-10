Ignatz war es nicht: Litfaßsäule liegt beschädigt am Boden

In der Augsburger Innenstadt wurde eine Litfaßsäule beschädigt. Sie lag kaputt am Boden. Anwohner hatten zunächst eine Vermutung.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr wurde am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in die Sebastianstaße in der Innenstadt gerufen. Dort lag eine Litfaßsäule zerstört am Boden. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Anwohner gedacht, die Säule sei wegen des Sturms umgefallen. Doch Ignatz traf keine Schuld. Vielmehr wird vermutet, dass ein Lkw die Litfaßsäule umgefahren hat.

Denn an der Einsatzstelle lagen noch Fahrzeugteile. Die Berufsfeuerwehr beseitigte die Litfaßsäule mit einem Kran. (ina)

