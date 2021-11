Augsburg

19:00 Uhr

Im Augsburger Bahnhofstunnel startet jetzt der Gleisbau für die Trams

Plus In knapp zwei Jahren soll die neue Unterführung in Betrieb gehen. Nachdem der Rohbau fertig ist, steht nun der Innenausbau an. Der findet unter erschwerten Bedingungen statt.

Die ersten Gleise für die unterirdische Straßenbahnhaltestelle unter dem Augsburger Hauptbahnhof werden jetzt verlegt. Auf der Westseite des Bahnhofs in Richtung Rosenaustraße haben Lastwagen inzwischen die ersten Gleisstücke angeliefert. Von dort aus werden in der westlichen Tunnelhälfte samt Wendeschleife bis Februar 2022 um die 350 Meter Gleisstrecke verlegt. Dann folgen der westliche Vorplatz, die Tunnelabschnitt unter den Bahngleisen mit der unterirdischen Tramhaltestelle und der östliche Tunnel zur Innenstadt hin.

