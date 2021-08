Augsburg

18:27 Uhr

Im Augsburger Handel bewegt sich einiges: Diese Geschäfte ziehen um

Plus Der Wäscheanbieter Calzedonia findet einen neuen Standort in der Augsburger Annastraße. Das Spezialitätengeschäft "Vom Fass" ist umgezogen.

Von Michael Hörmann

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Filialisten Bonita und Reno ihre Geschäfte in der Augsburger Fußgängerzone aufgegeben. Für beide Standorte in der Annastraße sind nun Nachfolger gefunden. Bekannt war bereits, dass die Buchhandlung Pustet im kommenden Jahr in die frühere Reno-Filiale zieht. Pustet gibt den Standort in der Karolinenstraße auf. In die ehemalige Bonita-Filiale, die gegenwärtig von Auto Tierhold als Zwischenlösung genutzt wird, geht Calzedonia. Dabei handelt es sich um einen italienischen Wäsche- und Bademodenanbieter.

