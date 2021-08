Im Augsburger Tierheim wird es wieder einmal eng

Plus Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Tiere abgegeben werden. Für die Leiterin Sabina Gassner stellt die Vermittlung von manchen Hunden ein besonderes Problem dar.

Diese Nachricht sorgte für Gesprächsstoff: Mitte Juli nahm das Augsburger Tierheim eine Zwerghamsterfamilie auf, welche glücklicherweise vor einem grausamen Tod am Lechufer gerettet werden konnte. Es gebe noch keine neuen Anhaltspunkte für die Tat, sagt Sabina Gassner, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins. Sie ist sich sicher, dass die fünfköpfige Hamsterfamilie problemlos ein neues Zuhause finden wird. Noch leben die Hamster im Tierheim. Wie auch viele andere Tiere, die dort abgegeben werden. Die Corona-Pandemie hatte auch Auswirkungen auf das Tierheim, berichtet Sabina Gassner.