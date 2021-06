Im Augsburger Zoo gibt es jetzt wochentags Tickets an der Kasse

Der Kartenverkauf im Zoo Augsburg läuft derzeit wochentags und am Wochenende unterschiedlich. Was Besucher beachten müssen.

Im Zoo Augsburg gelten derzeit unterschiedliche Regelungen für den Kartenverkauf: Wochentags (Montag bis Freitag) können jetzt an den Zoo-Kassen wieder Tageskarten gekauft werden. Der Onlinekauf sei aber weiterhin möglich und gewünscht, so die Zooleitung. Jahreskarteninhaber brauchen kein kostenloses Tagesticket, sie müssen wegen der Corona-Vorschriften aber an der Kontaktnachverfolgung teilnehmen.

So kommen Besucher an eine Karte für den Augsburger Zoo

An den Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie an Feiertagen gilt: Die Kasse am Eingang verkauft keine Tageskarten. Dies ist nur online möglich und es werden wieder Eintrittskarten mit Datumsaufdruck benötigt. Diese gibt es wieder für zwei Schichten - ab 9 Uhr und ab 13 Uhr. Besucher, die eine zum Eintritt berechtigende Karte besitzen, benötigen ein tagesaktuelles Kostenlos-Ticket. (eva)

