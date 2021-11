Im sanierten Annahaus lernen jetzt 100 Schülerinnen in einzigartiger Umgebung

Das Gebäude auf dem Klostergelände wurde saniert. Jetzt beherbergt es knapp 100 Schülerinnen und lässt einen besonderen Blick auf die Stadtmauer zu.

Wenn die Schülerinnen der Offenen Ganztagsklasse, der Mittags- und Lernzeitbetreuung der Realschule St. Ursula im kernsanierten Annahaus das neue Treppenhaus hoch und wieder herunterlaufen, dann blicken sie direkt auf Augsburger Geschichte. In dem Bereich des Hauses, das sich auf dem Klostergelände der Dominikanerinnen von St. Ursula befindet, wurden die angrenzende Stadtmauer freigelegt und drei Schießscharten geöffnet. Knapp 100 Schülerinnen werden jetzt in dem früheren Internatsgebäude unterrichtet.

Der Augsburger Bischof Bertram Meier segnete die neuen Räume. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Ganztagsschule wird in Augsburg gut angenommen

Um die Zukunft der Schule zu sichern, entschieden sich die Dominikanerinnen unter der Leitung von Schwester Benedikta vor einigen Jahren, die Schule von St. Ursula in die Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg zu geben. Die Ganztagsschule blieb in Trägerschaft der Dominikanerinnen. "Ich komme aus einer großen Familie und weiß, wie wichtig eine gute Betreuung für Kinder ist. Wir wollen die Eltern mit unserem Angebot unterstützen", sagt Schwester Benedikta. Das Angebot kommt an: Insgesamt gebe es 95 Anmeldungen für das Ganztagsangebot. "Die Tendenz ist steigend", betont Sara Eisenbarth, Leiterin der Offenen Ganztagsschule. Neben zwei Klassen - jeweils eine aus der fünften und sechsten Jahrgangsstufe - nutzten auch Schülerinnen für Mittagessen und Lernzeitbetreuung die Möglichkeiten. Die modernen räumlichen Gegebenheiten sind jetzt mit Essbereich, Bewegungsraum und Räumen für Differenzierung im umgebauten Annahaus gegeben.

Das Haus stammt aus dem Jahr 1915 und beherbergte unter anderem ein Schulinternat, eine Wohngemeinschaft für Studentinnen und Fachbereiche für die Realschule. Vor vier Jahren beschlossen die Dominikanerinnen, das Haus zu sanieren. Rund drei Millionen Euro wurde in die Modernisierung des Annahauses gesteckt.

Abbruch des Annahauses kam nicht infrage

Ein Abbruch kam nicht infrage, da das Haus direkt an die Stadtmauer gebaut worden war - sie wurde aber vom Augsburger Architekt Ulrich Rumstadt in den Bau integriert und sichtbar gemacht. "Wir haben in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz die verschmutzte Mauer gereinigt und die drei Schießscharten geöffnet. Es sind drei von insgesamt 17 Schießscharten. Alle anderen sind zugemauert", erklärte der Architekt. Ein Treppenhaus sei im "respektvollen Abstand zur Stadtmauer" gebaut worden, so Architekt Rumstadt, große Fensterfronten lassen den Blick auf das Kloster zu. Neben modernen Unterrichts- und Aufenthaltsräumen gibt es nun auch etwa einen Aufzug. Im Juni 2019 haben die Umbauarbeiten begonnen. Seit dem Schuljahr wird der Aufzug genutzt.

Die Stadtmauer wurde im Annahaus sichtbar gemacht, die Schießscharten geöffnet. Foto: Silvio Wyszengrad

Etwa auch von der Klasse 5a, der der Augsburger Bischof Bertram Meier im Anschluss an die Segnungsfeier einen kurzen Besuch abstattete. Mit Blick auf die digitale Schultafel (Whiteboard) berichtete er den Schülerinnen von seiner eigenen Schulzeit mit Tafeldienst, Kreide und Schwamm. Nachdem Lehrkräfte und Schülerinnen versicherten, dass es das auch noch gebe, segnete er das Klassenzimmer, in dem die Schulgemeinschaften "Lernen und Leben" teilen.

Lesen Sie dazu auch

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.