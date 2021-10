Immer mehr Schmierereien: Hilft die Stadt künftig beim Entfernen von Graffiti?

Plus Schon 2018 beschloss die Stadt Augsburg, Hauseigentümer bei der Entfernung von Graffiti zu unterstützen. Umgesetzt wurde das Projekt nie. Nun wird das Thema wieder aktuell.

Die Stadt will prüfen, inwieweit sie Hauseigentümer und -eigentümerinnen finanziell dabei unterstützen kann, Schäden durch Graffiti entfernen zu lassen. Ein entsprechendes Projekt mit dem Namen "Schmierfink" wurde schon 2018 beschlossen, umgesetzt ist es bisher aber nicht. Zumindest an Brennpunkten soll überprüft werden, ob ein solches Programm etwas bringen könnte.