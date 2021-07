Augsburg

18:30 Uhr

Impfen vor Ort: So sollen Stadtteile mit schlechter Impfquote jetzt aufholen

Plus Ein mobiles Corona-Impfteam arbeitet seit Dienstag in Oberhausen, hier wird auch ohne Voranmeldung geimpft. Das bleibt nicht die einzige Aktion in Augsburg.

Von Andrea Baumann

Der Platz vor der Werner-Egk-Schule ist ein beliebter Treffpunkt im Zentrum des alten Oberhauser Ortskerns. Die Kinder tollen dort vor und nach dem Unterricht herum, am Nachmittag bevölkern Besucher des angrenzenden Jugendzentrums das Areal. Am Dienstagvormittag gesellt sich eine weitere Gruppe dazu: Frauen und Männer unterschiedlichen Alters, die sich im Impfmobil gegen das Coronavirus immunisieren lassen möchten. Mit der Aktion in Oberhausen will die Stadt Augsburg den Bürgern beim Impfen im wahrsten Sinn des Wortes entgegenkommen, ihnen die Entscheidung für den Piks so leicht wie möglich machen. Denn Oberhausen hinkt bei der Impfquote im Vergleich zu anderen Stadtteilen hinterher.

