Augsburg

vor 19 Min.

In Augsburg gibt es besonders viele Studiengänge mit Zugangshürden

Plus Eine Studie ermittelt einen steigenden Wert an Studengängen mit NC am Hochschulstandort Augsburg. Nur in München gibt es noch mehr Zulassungsbeschränkungen.

Von Eva Maria Knab

Wenn das neue Wintersemester an den Augsburger Hochschulen startet, gibt es eine breite Palette von Studienangeboten. Wer einen Studienplatz haben will, braucht aber in vielen Fällen entsprechende Noten, denn es gibt Hürden wie den Numerus Clausus. Eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es im bayernweiten Vergleich in Augsburg besonders viele zulassungsbeschränkte Studiengänge gibt. Nur in München ist der Wert noch höher.

