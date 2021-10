Augsburg

vor 47 Min.

In Augsburg regt sich Widerstand gegen Bücherei-Schließungen

Die Stadtbücherei-Filialen in Lechhausen und Göggingen sind aktuell geschlossen, weil Personal bei der Corona-Nachverfolgung im Gesundheitsamt helfen muss.

Plus Die "Freunde der Stadtbücherei" und Teile der Opposition kritisieren das Vorgehen der Stadt, Stadtteilbüchereien aus Personalmangel zu schließen. Nun stellen sie Forderungen.

Von Stefan Krog

Der Widerstand gegen vorübergehende Schließung bzw. eingeschränkte Öffnungszeiten in den Stadtbücherei-Niederlassungen wächst. Am Freitag meldete sich der Verein "Freunde der Stadtbücherei" zu Wort, der aus der Bürgerinitiative hervorging, die vor über zehn Jahren den Neubau der Stadtbüchereizentrale bei der Stadtregierung durchsetzte. Es sei nicht hinnehmbar, so Vorsitzende Inga Gölitz, dass 20 Prozent des Büchereipersonals langfristig ins Gesundheitsamt zur Corona-Kontaktpersonennachverfolgung abgeordnet wurden.

