In Augsburg sinken die Zahlen – und das Leben geht wieder los

Die Corona-Zahlen in Augsburg sinken, ab Dienstag gibt es weniger Einschränkungen. Bereits am Wochenende war in der Stadt viel los, wie hier etwa am Rathausplatz.

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der 35. Ab Dienstag gibt es weniger Einschränkungen. Ob das auch die Maskenpflicht betrifft, will die Stadt noch klären.

Von Jan Kandzora

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg lag am Sonntag zum fünften Mal in Folge unter der Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes ist die Inzidenz aktuell bei 38,4. Das bedeutet, dass das öffentliche Leben in Augsburg ab Dienstag weniger eingeschränkt wird. Konkret wird man beispielsweise in allen Geschäften wieder ohne vorherige Terminvereinbarung einkaufen und Museen, Zoo und Botanischen Garten ohne Termin besuchen können. Kitas können in den Regelbetrieb zurück. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man ab Dienstag auch keinen negativen Corona-Test mehr benötigen, um außengastronomische Angebote zu nutzen oder ins Freibad zu gehen. Die Stadt will weitere Öffnungsschritte am Montag festlegen. Eine große Veränderung könnte es bald auch im Bereich der Schulen geben.

