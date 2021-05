Augsburg

vor 17 Min.

In Augsburg soll auf mehreren Hauptstraßen künftig Tempo 30 gelten

Die Stadt Augsburg will in einigen Hauptstraßen die Geschwindigkeit reduzieren.

Plus Einige Straßen in Augsburg sollen bald ein 30er-Temoplimit bekommen. Womöglich ist das nur ein erster Schritt. Auf diesen Strecken müssen Autofahrer bald langsamer fahren.

Von Stefan Krog

Die Stadt will bis zum Sommer einige Hauptstraßen in Augsburg mit einem Tempo-30-Limit versehen. Konkret geht es um die Pferseer Straße, die Wertachstraße, den Oberen Graben und die Bgm.-Aurnhammer-Straße. Grundlage für den Schritt ist die Überschreitung der Lärmwerte in diesen Straßen. Grundsätzlich, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU), würde man gerne auch in einer Reihe weiterer größerer Straßen die Geschwindigkeit drosseln.

