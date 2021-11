Augsburg

In Augsburg steigen die Corona-Infektionszahlen ungebremst weiter

Plus Etwa alle zwölf Tage verdoppelt sich in Augsburg der Inzidenzwert. Das Gesundheitsamt rechnet den Winter über mit hohen Zahlen. Die Lage in den Klinken wird immer angespannter.

Von Stefan Krog

Die Corona-Infektionszahlen schnellen in Augsburg weiter nach oben: Am Montag berechnete das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 520 im Stadtgebiet. Das ist ein neuer Allzeit-Höchstwert. Erstmals seit Beginn der Pandemie wurde die 500er-Marke überschritten. Die Kurve befindet sich in einem steilen Verlauf nach oben, mit inzwischen täglich starken Zuwächsen. Zum Vergleich: Am Montag vor einer Woche lag der Inzidenzwert noch bei 305. Seit Ende Oktober, so Dr. Thomas Wibmer, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes, verzeichne man etwa alle zwölf Tage eine Verdoppelung der Inzidenz.

