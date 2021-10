Augsburg

In Augsburg zeigt sich: Kinder ungeimpfter Eltern erkranken öfter an Corona

Mit dem Coronavirus infizierte Kinder registriere man überdurchschnittlich oft in Haushalten, in denen mindestens ein Elternteil ungeimpft ist, heißt es vom Augsburger Gesundheitsamt.

Plus Das Augsburger Gesundheitsamt warnt vor Corona-Ausbrüchen in ungeimpften Familien. Unklar ist, ob Kinder Erwachsene anstecken oder umgekehrt.

Von Stefan Krog

Das städtische Gesundheitsamt ruft nun besonders Eltern von minderjährigen Kindern auf, sich impfen zu lassen. In den letzten beiden Septemberwochen habe man einen auffälligen Zusammenhang festgestellt zwischen infizierten Kindern und ungeimpften Eltern, so Dr. Thomas Wibmer, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes. Infizierte Kinder registriere man überdurchschnittlich oft in Haushalten, in denen mindestens ein Elternteil ungeimpft ist. Das Problem: In fast allen dieser Fälle habe man weitere infizierte Haushaltsmitglieder wie Eltern, Großeltern oder Geschwister festgestellt. Mitunter müssten Eltern, teils intensivmedizinisch, im Krankenhaus behandelt werden.

