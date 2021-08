In der WWK-Arena gibt es Corona-Impfungen im Fußball-Ambiente

Der FCA hat für zwei Tage einen Bereich der WWK-Arena für Impfteams geöffnet. Dort kann man sich auch spontan ohne Termin impfen lassen. Das muss man zur Aktion wissen.

Ob es das außergewöhnliche Ambiente der WWK-Arena war oder die Hoffnung, noch vor der Ferienreise Impfschutz zu erlangen, lässt sich nicht sagen. Die Impfaktion beim FCA bewegte am Freitag jedenfalls viele Augsburger, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nach zwei Stunden hatten die Ärzte des Augsburger Impfzentrums bereits 100 Menschen immunisiert - so viele, wie in anderen Außenstellen an einem ganzen Tag, wie der Leiter des Impfzentrums Stephan Hampel berichtet.

In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum der Stadt Augsburg hat der FCA die WWK-Arena für eine zweitägige Impfaktion zur Verfügung gestellt. Mit Blick aufs Spielfeld konnten sich interessierte Menschen am Freitag und auch noch am Samstag, 7. August, in der außergewöhnlichen Atmosphäre einer Fußball-Loge gegen Covid-19 impfen lassen. Dafür öffnet der Businessbereich der WWK-Arena an beiden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Wo sonst die Logenbesitzer und VIP-Gäste des FCA während eines Spiels des Erstligisten zusammensitzen, warten am Freitag Impfwillige darauf, in eine der Logen gerufen zu werden, um dort ihre Spritze zu bekommen. Das Team des Impfzentrums ist mit genügend Personal und Impfstoff angerückt, um auch einem größeren Ansturm Herr werden zu können. Wie viele Menschen dem Aufruf des Fußballvereins Folge leisten würden, war nicht abzusehen, sagt Stephan Hampel, doch man sei auf alles vorbereitet.

Der FCA hat die WWK Arena für eine Corona-Impfaktion geöffnet. Dabei kamen die Fans in Bereiche, die sonst nur VIPs offenstehen. Foto: Fridtjof Atterdal

FCA bietet gute PR-Aktion für das Thema Corona-Impfung

"Es ist eine gute PR-Aktion für das Thema Impfung", sagt Hampel. Man gehe davon aus, dass der FCA in seiner Kommunikation ganz andere Menschen ansprechen könne, als dies dem Impfzentrum der Stadt möglich sei.

Was die Aktion wohl für viele der Impfwilligen interessant machte, war der Umstand, dass man sich nicht anmelden musste, sondern spontan vorbeikommen konnte. Neben Erstimpfungen wurden bei entsprechendem Abstand zur ersten Spritze auch Zweitimpfungen angeboten. Außerdem konnten die Menschen frei zwischen den Impfstoffen der in Deutschland zugelassenen Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und AstraZeneca wählen.

Sehr beliebt war an diesem Tag der Impfstoff von Johnson & Johnson, berichtet der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Andreas Schneider. Schließlich ist dieses Vakzin, das nur einmal verabreicht werden muss, die einzige Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen international als voll geimpft angesehen zu werden, weshalb es auch als "Holiday-Impfung" bezeichnet wird.

Vor dem Pieks gab es noch eine ärztliche Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen des Wirkstoffes. Foto: Fridtjof Atterdal

Andreas Skarke und Kristine Fleps sind extra wegen Johnson & Johnson in die WWK-Arena gekommen. Nicht, weil sie in den Urlaub fahren wollen, sondern weil sie dem Impfstoff am meisten vertrauen, wie sie berichten. "Ich hatte im Vorfeld mehrere Arztpraxen wegen Johnson & Johnson angerufen und den Impfstoff nirgends bekommen", berichtet Kristine Fleps. Als sie hörten, dass es den Wirkstoff bei der Impfaktion in der Arena gibt, hätten sie sich spontan entschlossen, sich heute hier impfen zu lassen.

Stadt will Impfquote im Kampf gegen Corona steigern

Auch Student Simon hat sich spontan zur Impfung entschlossen. "Ich gehe gerne in die Berge, bin oft in Österreich unterwegs, das ist ohne Impfung schwierig", sagt er. Vor allem, wenn man künftig die Tests selbst bezahlen müsse, würden Grenzübertritte teuer. "Ich möchte auch meine Oma in Frankreich besuchen - da passt das mit der Impfung jetzt gut.

Die Impfaktion findet auch noch am Samstag von 9 bis 16 Uhr in der WWK-Arena statt. Sie ist Teil der Bemühungen der Stadt, die Impfquote im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu steigern. Neben der WWK-Arena wird beispielsweise auch noch in Lechhausen vor der Gaststätte Grüner Kranz geimpft. Auch beim Plärrer-Familienpark auf dem Kleinen Exerzierplatz ist ein Team von Bäuerle-Ambulanz im Einsatz. Das Impfmobil steht neben der Sanitätsstation in der Nähe des Notausgangs Schwimmbadstraße und bleibt für mindestens zwei Wochen auf dem Gelände – optional sogar bis zum Ende der Veranstaltung am 12. September – stehen. Impfmöglichkeiten bestehen dort jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr.